Азербайджан и Пакистан проведут совместные военные учения
18 июня 2019 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения специальных войск. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
«Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения специальных войск. Учения предусмотрены в 2019 году», - сказал он, пишет Interfax.az.
Ранее Гасанов заявил, что Азербайджан и Турция в 2019 году проведут 13 совместных учений. Азербайджан и Турция пригласили участвовать Грузию в данных совместных учениях.
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