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Азербайджан и Пакистан проведут совместные военные учения

Азербайджан и Пакистан проведут совместные военные учения
18 июня 2019 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения специальных войск. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения специальных войск. Учения предусмотрены в 2019 году», - сказал он, пишет Interfax.az.

Ранее Гасанов заявил, что Азербайджан и Турция в 2019 году проведут 13 совместных учений. Азербайджан и Турция пригласили участвовать Грузию в данных совместных учениях.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Баку и Исламабад проведут в 2019 году военные учения специальных войск – Гасанов
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