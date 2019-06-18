Азербайджан и Пакистан проведут совместные военные учения

PanARMENIAN.Net - Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения специальных войск. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения специальных войск. Учения предусмотрены в 2019 году», - сказал он, пишет Interfax.az.

Ранее Гасанов заявил, что Азербайджан и Турция в 2019 году проведут 13 совместных учений. Азербайджан и Турция пригласили участвовать Грузию в данных совместных учениях.