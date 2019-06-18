МИД НКР: Высоко ценим деятельность конгрессмена Паллоуна по налаживанию связей между Арцахом и США

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ани Саргсян прокомментировала сделанное 13 июня в Конгрессе США заявление конгрессмена Фрэнка Паллоуна о необходимости снятия заперта на посещение Арцаха американскими официальными лицами.

«Высоко ценим последовательную деятельность американского конгрессмена Фрэнка Паллоуна, направленную на налаживание прямых связей между Арцахом и США, что на наш взгляд станет сигналом о недопустимости изоляции Арцаха», - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, в Степанакерте убеждены, что диалог между Арцахом и США, так же как и с другими двумя странами-сопредседателями МГ ОБСЕ посредством прямых официальных контактов на различных уровнях, создаст благоприятные условия для всесторонних обсуждений и поиска путей окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и станет важным вкладом в обеспечение стабильности на Южном Кавказе.