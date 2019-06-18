СМИ: Бывший глава УЕФА Платини арестован по подозрению в коррупции
18 июня 2019 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции.
Как сообщает Mediapart, Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Решение об этом было принято в декабре 2010 года.
Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.
Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года.
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