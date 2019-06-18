SIPRI: Ядерные державы инвестируют в модернизацию арсеналов
18 июня 2019 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Запасы ядерного оружия в мире сократились до почти 14 000 единиц - это примерно 1/5 от накопленного к окончанию холодной войны. Но ядерные державы инвестируют все больше в модернизацию арсеналов, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в докладе.
Негативный тренд последнего времени - этот вид оружия вновь занимает важное место в разработках военных стратегий и концепций нацбезопасности, считает эксперт SIPRI по ядерным вооружениям Шеннон Кайл. Всеобъемлющая программа модернизации арсеналов началась в США после прихода к власти Дональда Трампа, похожие процессы наблюдаются и в России, пишет Deutsche Welle.
По данным исследователей, в 2018 году количество ядерных боезарядов уменьшилось еще на четыре процента, но в целом сокращение вооружений замедлилось. Кроме того, США и Россия, на счету которых более 90% всех боеголовок, списывают в последнее время лишь такое оружие, которое больше не нужно, полагают в SIPRI.
Согласно подсчетам SIPRI, в 2018 году в мире насчитывалось 14 465 единиц ядерного оружия, к 2019 году это количество сократилось до 13 865. На самом пике холодной войны в середине 1980-х годов на планете насчитывалось примерно 70 000 единиц.
В наши дни США и Россия вместе имеют от 6185 до 6500 ядерных боезарядов, Франция имеет 300, Китай - 290, Великобритания - 200 боеголовок. На счету Индии и Пакистана, между которыми напряженные отношения, соответственно, 130-140 и 150-160 боеголовок. Индия, Пакистан и Китай постепенно наращивают свои арсеналы. Кроме того, 80-90 боезарядов имеет Израиль.
От 20 до 30 боеголовок может иметь КНДР, год назад эксперты SIPRI оценивали их количество в 10-20. Данные для составления доклада брались только из открытых источников, не все государства предоставляют полную информацию о своих ядерных арсеналах, подчеркивают в SIPRI.
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