Boeing не оформил ни одного нового заказа в первый день в Ле-Бурже

PanARMENIAN.Net - Boeing не оформил ни одного заказа на свои самолеты в первый день одного из крупнейших авиасалонов во французском Ле-Бурже. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на консалтинговую фирму IBA.iQ.

Этот авиасалон для Boeing не будет посвящен заказам, заявил гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург. По его словам, мероприятие даст возможность убедить клиентов и поставщиков, что Boeing работает над возвращением самолета 737 Max к полетам, пишут «Ведомости».

В то же время Airbus рассчитывает получить много заказов на свои самолеты на этом авиасалоне. 17 июня авиакомпания подписала соглашение о продаже 100 самолетов американской лизинговой компании Air Lease Corporation на $11 млрд.

Ранее полеты Boeing 737 Max были приостановлены. Это произошло после того, как два самолета этой модели потерпели крушение менее чем за год. Всего в этих авиакатастрофах погибло 346 человек.