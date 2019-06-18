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Америабанк выпустил карты с одноразовыми PIN-кодами

Америабанк выпустил карты с одноразовыми PIN-кодами
18 июня 2019 - 16:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Америабанк начал выпуск карт с одноразовыми PIN-кодами (OTP - one time password) без PIN-конвертов. Отныне держатели карт Банка имеют возможность самостоятельно устанавливать код своей банковской карты, получая одноразовый пароль на свой номер телефона, зарегистрированный в Банке.

Помимо прочих преимуществ, в случае карт с одноразовыми кодами клиенту не придется переиздавать карту, если он забыл свой PIN-код, забытый PIN можно заменить новым при помощи любого банкомата Америабанка, сообщает пресс-служба банка.

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг, и лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).

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