Facebook представил собственную криптовалюту Libra
18 июня 2019 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook представила 18 июня собственную криптовалюту под названием Libra. По словам менеджера интернет-гиганта Дэвида Маркуса, электронные деньги от Facebook базируются на той же технологии распределенных реестров, что и Bitcoin, однако не зависят от колебания курсов валют.
Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах. Таким образом, криптовалюта составит прямую конкуренцию таким услугам, как Moneygram и Western Union, за пользование которыми нужно платить дополнительные взносы. В перспективе же, по словам Маркуса, Libra должна стать универсальным платежным средством, пишет Deutsche Welle.
Чтобы достичь этой цели, Facebook заключил партнерское соглашение с 28 крупными компаниями, так или иначе связанными с электронными платежами, в их числе - Visa, Mastercard, Paypal, Vodafone и Ebay. При этом Маркус подчеркнул, что Facebook не будет играть особую роль в данном «альянсе» и не получит доступа к финансовым данным пользователей.
Ожидается, что денежные переводы с Libra в перспективе можно будет осуществить непосредственно в принадлежащих Facebook службах обмена сообщениями WhatsApp и Messenger. Кроме того, если аккаунт пользователя Libra будет соединен с его банковским счетом, можно будет обменять электронные деньги на другую валюту непосредственно на смартфоне.
Как сообщается в корпоративном блоге Facebook, компания создала специальное дочернее предприятие Calibra для предоставления финансовых услуг, связанных с использованием криптовалюты Libra. Рядовые пользователи смогут приобрести криповалюту Libra в следующем году.
До прихода в компанию Facebook на должность вице-президента по разработке услуги Messenger в 2014 году, Дэвид Маркус был президентом компании Paypal.
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