Гасанов: Начать войну в Карабахе Азербайджану не позволяет международная обстановка
18 июня 2019 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная обстановка не позволяет Азербайджану начать войну в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.
Он заявил, что «азербайджанский народ ждет победы своей армии, но войну начинают не военные, они выполняют приказ», пишет Minval.az.
Гасанов также отметил, что «главная задача министра обороны – выполнять поручения Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана в армии и готовить ее к войне».
Самое значимое
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Никол Пашинян заявил о важности вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» готов платить Погба больше, чтобы удержать Новое предложение «красных дьяволов» предусматривает недельный оклад в 500 тысяч фунтов
Facebook представил собственную криптовалюту Libra Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах
Америабанк выпустил карты с одноразовыми PIN-кодами Помимо прочих преимуществ, в случае карт с одноразовыми кодами клиенту не придется переиздавать карту, если он забыл свой PIN-код
Boeing не оформил ни одного нового заказа в первый день в Ле-Бурже Этот авиасалон для Boeing не будет посвящен заказам, заявил гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург