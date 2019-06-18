Гасанов: Начать войну в Карабахе Азербайджану не позволяет международная обстановка

PanARMENIAN.Net - Международная обстановка не позволяет Азербайджану начать войну в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

Он заявил, что «азербайджанский народ ждет победы своей армии, но войну начинают не военные, они выполняют приказ», пишет Minval.az.

Гасанов также отметил, что «главная задача министра обороны – выполнять поручения Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана в армии и готовить ее к войне».