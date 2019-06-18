«Манчестер Юнайтед» готов платить Погба больше, чтобы удержать
18 июня 2019 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - «Манчестер Юнайтед» готов повысить оклад французскому хавбеку клуба Полю Погба, чтобы сохранить его в составе.
Новое предложение «красных дьяволов» предусматривает недельный оклад в 500 тысяч фунтов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
В настоящее время такую зарплату получает чилиец Алексис Санчес — самый высокооплачиваемый футболист клуба. Погба по нынешнему соглашению получает 290 тысяч фунтов в неделю.
Претендентами на игрока являются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В «королевском клубе» в переходе Погба заинтересован лично главный тренер — Зинедин Зидан.
По итогам чемпионата Англии Погба является лидером «Манчестер Юнайтед» по забитым мячам (13) и результативным передачам (9). Он также больше остальных партнеров бил по воротам соперников и является самым пасующим игроком команды.
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