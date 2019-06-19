Конгресс США предоставит Армении дополнительные $40 млн на демократические реформы

PanARMENIAN.Net - Палата представителей Конгресса США утвердила инициативу американского конгрессмена Джеки Спир по выделению Армении дополнительной финансовой помощи в размере $40 млн на реализацию демократических реформ. Об этом сообщает АНКА.

За законопроект проголосовали 268 конгрессменов, против - 152. Спир отметила, что принятие данного законопроекта - «важный сигнал для Армении».

«Соединенные Штаты признают вдохновляющий демократический прогресс Армении, поддерживают стремления армян в формировании более ответственного правительства и будут работать с ними над созданием гибких, ответственных институтов»,- отметила она.