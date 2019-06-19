Глава МИД Армении встретился в Вашингтоне с сопредседателями МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - В Вашингтоне глава МИД Армении Зограб Мнацаканян накануне встречи со своим азербайджанским коллегой встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В ходе подготовительной встречи собеседники дали оценку текущей ситуации в мирном процессе по карабахскому урегулированию, в том числе в контексте реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущих встреч.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Вашингтоне 20 июня.