Глава МИД Армении встретился в Вашингтоне с сопредседателями МГ ОБСЕ
19 июня 2019 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В Вашингтоне глава МИД Армении Зограб Мнацаканян накануне встречи со своим азербайджанским коллегой встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
В ходе подготовительной встречи собеседники дали оценку текущей ситуации в мирном процессе по карабахскому урегулированию, в том числе в контексте реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущих встреч.
Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Вашингтоне 20 июня.
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