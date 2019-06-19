Джон Болтон встретится с главами МИД Армении и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится в Вашингтоне с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом Болтон написал в своем микроблоге в Twitter.

«Ожидаю встреч на этой неделе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы поощрить продолжение диалога между ними. США готовы помочь установлению мира в регионе», - отметил Болтон.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Вашингтоне 20 июня.