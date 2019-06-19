Экс-президента УЕФА освободили из-под стражи
19 июня 2019 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи. Об этом его адвокат сообщил агентству AFP в ночь на 19 июня.
Платини несколько часов допрашивали в рамках расследования возможной фальсификации итогов голосования о месте проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, пишет Deutsche Welle.
Мишель Платини был задержан полицией в пригороде Парижа 18 июня. По делу о фальсификации результатов выбора страны - хозяйки ЧМ-2022 в статусе «свободного подозреваемого» также проходит бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан.
В марте 2019 года британская газета The Sunday Times опубликовала журналистское расследование, согласно которому катарская телекомпания «Аль-Джазира» в течение трех лет перечислила Международной федерации футбольных ассоциаций почти 900 млн долларов за права на трансляцию игр и в качестве бонуса за то, что футбольная ассоциация при определении страны - хозяйки ЧМ-2022 сделала выбор в пользу Катара.
Согласно расследованию, подозрения в коррупции падали, в числе прочих, и на Мишеля Платини. За право проведения ЧМ-2022 с Катаром соревновались Австралия, Южная Корея, США и Япония.
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