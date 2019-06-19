Трамп начинает новую президентскую кампанию
19 июня 2019 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании, он рассчитывает выиграть выборы, которые пройдут в 2020 году. С таким заявлением Трамп выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида).
Американский лидер подчеркнул, что США сейчас процветают и идут к новым высотам. «Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны», – уверен он, пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал CNN.
Трамп напомнил, что во время своего президентства он ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для Европы, создав серьезную конкуренцию Москве. «Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп», – заявил Трамп.
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд демократов, на котором будет выдвинут кандидат в президенты от демократической партии, запланирован на 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
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