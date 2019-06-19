Москва перейдет на раздельный сбор мусора в 2020 году
19 июня 2019 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 января 2020 года Москва начнет переход на раздельный сбор мусора. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
К началу 2020 года в Москве установят специальные контейнеры, которые с 1 января начнут эксплуатироваться.
«На контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов установят специальные емкости для вторичного сырья (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки). Другие отходы будут по‑прежнему накапливаться в существующих контейнерах», - говорится в сообщении мэрии, пишет Esquire.ru.
Помимо жилых домов на раздельный сбор мусора начнут переходить учреждения социальной сферы, магазины, другие объекты инфраструктуры и торговли.
Кроме того, в документе заявлен «второй, углубленный» этап процесса перехода.
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