В соцсетях начался флешмоб в поддержку сестер Хачатурян

PanARMENIAN.Net - В социальных сетях начался флешмоб в поддержку трех сестер Хачатурян — Марии, Кристины и Ангелины, обвиненных в убийстве отца Михаила Хачатуряна.

Двум девушкам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы, но пользователи соцсетей не согласны с обвинением Следственного комитета РФ. По их мнению, правоохранители не учитывают роль мужчины в преступлении дочерей, пишет Medialeaks.ru.

Флешмоб в поддержку сестер Хачатурян в социальных сетях начался в ночь на 17 июня. Пользователи публикуют посты с хештегами #трисестры, #мысестрыхачатурян и #свободусестрамХачатурян. В то же время люди пытаются привлечь внимание к делу девушек при помощи петиции на сайте Change.org, адресованной в прокуратуру РФ. Авторы требуют полностью оправдать сестер Хачатурян. На 19 июня петицию подписали более 58 тысяч человек. Автор петиции в защиту сестер Хачатурян - правозащитница, сооснователь «Проекта W: взаимопомощь для женщин» Алена Попова.

Одной из первых в социальных сетях за девушек вступиласьписательница Наринэ Абгарян. Автор призвала власти «доработать» законодательство по вопросам домашнего насилия, а подписчиков — поддержать адвокатов сестер.

Дальше всех пошли владелицы канала «Феминистки поясняют». Блогерши поделились в инстаграме постом о сестрах и предложили подписчикам устраивать онлайн-акции и выходить на одиночные пикеты в поддержку девушек. Пользовательницы первыми встали на улицах с плакатами.

Пользователи сравнивают дело Хачатурян с арестом корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. Журналист был обвинен в хранении и сбыте наркотических веществ и освобожден после масштабной медиакампании в его защиту.

Вечером 27 июня 2018 года девушки признались в убийстве своего отца Михаила. Его тело было найдено в подъезде жилого дома в Москве с множественными колото-резаными ранениями. На момент совершения преступления старшей из дочерей было 19 лет, средней — 18, а младшей — 17.

Как сообщали следователи, на допросе девушки рассказали, что у них были «неприязненные» отношения с отцом и он долгое время причинял им «моральные страдания». Через три месяца Басманный суд Москвы освободил девушек, приговорив их к запрету на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

В мае 2019 года дело получило продолжение: следствие установило, что Михаил Хачатурян принуждал дочерей к сексу. Доказательством стали следы ДНК отца и одной из девушек, найденные на одном и том же комплекте постельного белья в ходе экспертизы. Адвокат сестер Алексей Липцер рассказал, что на мужчину будет заведено уголовное дело за «педофилию», «принуждение к действиям сексуального характера», «изнасилование» или «действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

Расследование стало подходить к концу спустя год, в июне 2019-го. Следственный комитет предъявил девушкам обвинение по статье 105 Уголовного Кодекса РФ «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Средней и старшей сестрам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы. Младшая была признана невменяемой и освобождена от уголовной ответственности. Дело будет передано в суд в течение двух месяцев.

«При оценке действий обвиняемых учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий. С учетом установленных в ходе следствия данных будет дана всесторонняя правовая оценка действиям отца обвиняемых», — говорится на сайте Следственного комитета России.