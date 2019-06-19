Smartavia откроет прямые рейсы Ереван - Санкт-Петербург
19 июня 2019 - 13:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Smartavia запустит с 11 июля прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно. Полеты продлятся до 25 октября.
Самолеты Smartavia будут отправляться из Санкт-Петербурга в столицу Армении дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-500 и 737-700 с салоном экономического класса. Пассажирам во время полета будет предложено горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.
Рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно в летнем сезоне 2019 года также выполняют еще два авиаперевозчика.
В марте 2019 года авиакомпания «Нордавиа» объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга.
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