Smartavia откроет прямые рейсы Ереван - Санкт-Петербург

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Smartavia запустит с 11 июля прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно. Полеты продлятся до 25 октября.

Самолеты Smartavia будут отправляться из Санкт-Петербурга в столицу Армении дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-500 и 737-700 с салоном экономического класса. Пассажирам во время полета будет предложено горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно в летнем сезоне 2019 года также выполняют еще два авиаперевозчика.

В марте 2019 года авиакомпания «Нордавиа» объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга.