Съемки приквела «Игры престолов» стартовали

PanARMENIAN.Net - Начались съемки приквела «Игры престолов». Проект с рабочим названием «Долгая ночь» начали снимать в Северной Ирландии.

Местные СМИ сообщают, что на прошлой неделе создатели сериала оборудовали места для стрельбы в провинции Белфаст, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Журналисты CNN обратились к HBO. Однако те этот вопрос не прокомментировали, несмотря на то, что CNN и HBO принадлежат одной компании - WarnerMedia.

Сценарий к «Долгой ночи» написал Джордж Мартин вместе с Джейн Голдман, которая будет шоураннером проекта.

Действия приквела развернуться за тысячи лет до событий «Игры престолов», поэтому все будет по-новому: без Таргариенов, Ланнистеров, Старков и других семейств. В новом сериале расскажут о событиях, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.