ООН: Число беженцев в мире вновь бьет рекорды
19 июня 2019 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Число беженцев в мире в 2018 году впервые после окончания Второй мировой войны достигло отметки в 70,8 млн человек. Это следует из доклада о беженцах в мире, представленного Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 19 июня в Берлине и Женеве.
По данным ООН, число людей, которые вынуждены покинуть родину из-за войны, угрозы голода, природных катастроф или насилия, ежегодно растет. По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, подлинное число людей, вынужденных покинуть родину из-за разного рода кризисов, вероятно, еще выше официальных цифр. В частности, эта статистика не учитывает часть из четырех миллионов венесуэльцев, выехавших из страны за последние месяцы, пишет Deutsche Welle.
Для сравнения: в 2017 году официальное число беженцев в мире, по данным ООН, составляло 68, 5 млн человек, в 2009 году - 43,3 млн человек.
По статистике ООН, более половины из 70,8 млн человек, вынужденных покинуть свой дом, остались у себя на родине (41,3 млн человек). 20,4 млн человек бежали в другие страны из-за войн и преследований.
Кроме того, статистика учитывает 5,5 млн палестинцев, на которых распространяется особая защита УВКБ ООН. Еще 3,5 млн человек в настоящее время ожидают решения о получении ими статуса беженца.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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