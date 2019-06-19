ООН: Число беженцев в мире вновь бьет рекорды

PanARMENIAN.Net - Число беженцев в мире в 2018 году впервые после окончания Второй мировой войны достигло отметки в 70,8 млн человек. Это следует из доклада о беженцах в мире, представленного Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 19 июня в Берлине и Женеве.

По данным ООН, число людей, которые вынуждены покинуть родину из-за войны, угрозы голода, природных катастроф или насилия, ежегодно растет. По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, подлинное число людей, вынужденных покинуть родину из-за разного рода кризисов, вероятно, еще выше официальных цифр. В частности, эта статистика не учитывает часть из четырех миллионов венесуэльцев, выехавших из страны за последние месяцы, пишет Deutsche Welle.

Для сравнения: в 2017 году официальное число беженцев в мире, по данным ООН, составляло 68, 5 млн человек, в 2009 году - 43,3 млн человек.

По статистике ООН, более половины из 70,8 млн человек, вынужденных покинуть свой дом, остались у себя на родине (41,3 млн человек). 20,4 млн человек бежали в другие страны из-за войн и преследований.

Кроме того, статистика учитывает 5,5 млн палестинцев, на которых распространяется особая защита УВКБ ООН. Еще 3,5 млн человек в настоящее время ожидают решения о получении ими статуса беженца.