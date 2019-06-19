Названы имена причастных к крушению малайзийского Boeing в 2014 году

PanARMENIAN.Net - Международная следственная группа (JIT) 19 июня на пресс-конференции в нидерландском Ньивегейне назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, несут ответственность за катастрофу малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года.

Согласно данным JIT, непосредственное отношение к малайзийского «Боинга» имеют бывший «министр обороны» так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ранее их имена назвали родственники жертв катастрофы, которые были заранее ознакомлены с результатами расследования, пишет Deutsche Welle.

Судебный процесс в отношении этих четырех подозреваемых начнется 9 марта 2020 года в Гааге, в том числе и в случае их отсутствия. Представитель JIT заявил на пресс-конференции, что следствие не будет обращаться к России с просьбой об их экстрадиции, поскольку российские законы не предусматривают выдачу граждан другим государствам. Однако они обратятся к России с просьбой допросить подозреваемых в отношении выдвинутых обвинений. Кроме того, власти Нидерландов объявят их в национальный и международный розыск.

Так, генерал-майор российской армии Сергей Дубинский, имеющий позывной «Хмурый» ранее возглавлял в «ДНР» контрразведку. Согласно журналистскому расследованию, Дубинский отвечал за транспортировку ЗРК «Бук» по территории Донбасса. Эту информацию подтвердили результаты экспертов JIT.

Полковник российской армии Олег Пулатов, работавший под позывным «Гюрза», по сведениям нидерландского интернет-издания Nieuwsuur, был своего рода заместителем Дубинского и помогал ему, в частности, координировать перемещение ЗРК «Бук». О Леониде Харченко известно, что он является гражданином Украины и работал в Донбассе под позывным «Крот». По сведениям Bellingcat, Харченко также был причастен к охране установки «Бук» в районе места пуска и «возможно, координировал транспортировку «Бука» из Донецка обратно в Россию».

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.