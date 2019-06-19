Huawei вернет деньги за смартфон в случае отказа приложений Google и Facebook

PanARMENIAN.Net - На Филиппинах заработала расширенная гарантийная программа для смартфонов и планшетов Huawei, обещающая полный возврат средств в случае отказа приложений Google и Facebook. Об этом сообщило местное издание Revu.com со ссылкой на полученный официальный пресс-релиз.

В официальном заявлении уточняется, что новую гарантийную программу поддержало более 30 партнеров компании, ритейлеров и дилеров, пишет Ferra.ru.

Пользователи получат назад свои деньги, если в течение двух лет с момента покупки на смартфоне или планшете перестанут работать приложения Google, такие как Play Store, Gmail и YouTube, а также Facebook, Instagram и WhatsApp.

Гарантия 2 Years of Google Apps (два года с приложениями Google) действует для смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, P30 Lite, Mate 20 и Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 RS, P20 и P20 Pro, P20 Lite, Nova 3, Nova 3i, Nova 2 Lite, Y Max, Y9 Prime 2019, Y9 2019, Y7 Pro 2019, Y6 Pro 2019, Y6 2018, Y5 2019, Y5 Lite 2018, а также планшетов Huawei M5 Lite 10, M5 Lite 8, M3 Lite 8, T5 10 и T3 7.

16 мая 2019 года минторговли США внесло Huawei в черный список и запретило компании закупать оборудование и ПО у американских компаний без специального разрешения. По словам источников, от сотрудничества с компанией отказались Google, Intel, Qualcomm и другие. Из-за проблем с Google у новых смартфонов китайского производителя может не быть доступа к Google Play.