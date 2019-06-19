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Появился третий человек с состоянием более $100 млрд

Появился третий человек с состоянием более $100 млрд
19 июня 2019 - 18:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Самый богатый человек Европы — владелец модного дома Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) француз Бернар Арно стал третьим человеком в мире, чье состояние достигло уровня 100 миллиардов долларов.

С начала 2019 года активы 70-летнего Арно выросли на 32 миллиарда долларов. Это связанно c подорожанием стоимости акций LVMH на 43%, пишет TJ со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты отметили, что состояние Арно равно 3% ВВП Франции. Бизнесмен находится на третьем месте в списке самых богатых людей по версии Bloomberg. На первом месте основатель Amazon Джефф Безос со 119 миллиардами долларов, а на втором — бывший глава Microsoft Билл Гейтс со 106 миллиардами.

На данный момент эксперты Forbes оценивают состояние Арно в 97,3 миллиарда долларов. Он также занимает третье место в списке.

Ссылки по теме:
TJ: Третьим человеком с состоянием больше 100 миллиардов долларов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy
http://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-18/arnault-joins-bezos-gates-in-most-exclusive-billionaires-club
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