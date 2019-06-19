Саркози предстанет перед судом за коррупцию

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по коррупционному делу.

Отмечается, что кассационный суд Парижа отклонил ходатайство Саркози, который просил не передавать в суд дело, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие с помощью подкупа. Разбирательство начнется в ближайшие месяцы. Сообщается, что Саркози таким образом станет первым президентом Франции, которого будут судить по обвинению в коррупции, пишет Lenta.ru со ссылкой на France 24.

Впервые обвинения Саркози в коррупции и использовании служебного положения в личных целях и «торговле влиянием» предъявили еще 1 июля 2014 года. В частности, Саркози подозревают в том, что он использовал свои связи для получения информации о ходе следствия по «делу Бетанкур», фигурантом которого он являлся и которое закрыли в 2013 году. Тогда Саркози обвиняли в том, что в 2007 году он получил 150 тысяч евро на свою президентскую кампанию от богатейшей жительницы Франции — владелицы компании «Л'Ореаль» Лилиан Бетанкур. Как утверждалось, эту сумму политик и его приближенные выманили у Бетанкур, воспользовавшись ее старческим слабоумием.

Кроме того, сейчас обвинение настаивает на незаконном финансировании избирательной кампании политика 2012 года. Тогда Саркози проиграл президентские выборы кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду. Через два года разгорелся политический скандал, связанный с подозрением в нецелевом расходовании средств, выделенных на избирательную кампанию. Пиар-компания Bygmalion, занимавшаяся информационным сопровождением избирательной кампании кандидата, осуществляла часть финансирования по поддельным счетам. Таким образом через пиар-агентство было проведено около 10 миллионов евро.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год.