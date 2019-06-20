Глава МИД РА представил заместителю госсекретаря США принципиальные позиции Армении по Арцаху

PanARMENIAN.Net - 19 июня в Вашингтоне состоялась встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейли. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

По просьбе собеседника, Мнацаканян обратился к нынешнему состоянию процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, принципиальным позициям и подходам Армении в связи с этим, а также приоритетам повестки дня Армении на предстоящей 20 июня встрече.

Собеседники с удовлетворением отметили существующую в армяно-американских партнерских и дружественных отношениях позитивную динамику. Обоюдно было подчеркнуто утверждение платформы армяно-американского стратегического диалога, которая является прочной основной для продолжительного обогащения и расширения двусторонней повестки, для укрепления политического диалога.

Собеседники высоко оценили всеобъемлющую повестку дня реформ, обусловленных демократическими изменениями в Армении, и взаимную готовность для дальнейшего продвижения осуществляемого в данном направлении сотрудничества.

Мнацаканян и Хейли обсудили ряд актуальных международных и региональных вопросов. В данном контексте министр представил продолжительное сотрудничество с глобальными и региональными партнерами, нацеленное на укрепление повестки безопасности Армении. Зограб Мнацаканян подчеркнул важность содействия инклюзивным региональным программам интеграции, способствующим миру и стабильности в регионе.