Глава МИД РА представил заместителю госсекретаря США принципиальные позиции Армении по Арцаху
20 июня 2019 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 июня в Вашингтоне состоялась встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейли. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
По просьбе собеседника, Мнацаканян обратился к нынешнему состоянию процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, принципиальным позициям и подходам Армении в связи с этим, а также приоритетам повестки дня Армении на предстоящей 20 июня встрече.
Собеседники с удовлетворением отметили существующую в армяно-американских партнерских и дружественных отношениях позитивную динамику. Обоюдно было подчеркнуто утверждение платформы армяно-американского стратегического диалога, которая является прочной основной для продолжительного обогащения и расширения двусторонней повестки, для укрепления политического диалога.
Собеседники высоко оценили всеобъемлющую повестку дня реформ, обусловленных демократическими изменениями в Армении, и взаимную готовность для дальнейшего продвижения осуществляемого в данном направлении сотрудничества.
Мнацаканян и Хейли обсудили ряд актуальных международных и региональных вопросов. В данном контексте министр представил продолжительное сотрудничество с глобальными и региональными партнерами, нацеленное на укрепление повестки безопасности Армении. Зограб Мнацаканян подчеркнул важность содействия инклюзивным региональным программам интеграции, способствующим миру и стабильности в регионе.
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