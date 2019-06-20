Иран сбил беспилотник США близ Персидского залива

PanARMENIAN.Net - Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о том, что иранские военные сбили американский «шпионский» беспилотник, передает иранское информационное агентство IRNA.

По версии агентства, это был дрон США RQ-4 Global Hawk, он пересек воздушное пространство Ирана и был сбит ракетой «земля – воздух» над южной провинцией страны Хормозган у берегов Персидского залива.

Власти США подтверждают потерю, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Однако, по данным источника агентства, иранские военные сбили беспилотник другой модели – Triton MQ-4C. Дрон находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, настаивает источник агентства, пишут «Ведомости».

МИД Ирана осудил предполагаемое вторжение в его воздушное пространство, предупредив о последствиях таких «провокационных» мер.

Еще в 2018 году Иран грозился перекрыть единственный выход из Персидского залива – Ормузский пролив на фоне обострения противостояния между двумя странами по ядерному вопросу. Через него проходит 20% мирового потребления нефти. Тогда представитель Корпуса стражей Исламской революции Исмаил Коусари говорил, что «любые враждебные попытки США приведут к непомерным последствиям для них».

13 июня вблизи Ормузского пролива произошли два взрыва на двух нефтяных танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащем японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. Агентство IRNA сообщало, что после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию, в их числе были и россияне. В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, передавал телеканал CBS со ссылкой на представителя Пентагона.