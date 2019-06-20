YouTube улучшит качество около 1000 старых знаковых музыкальных клипов
20 июня 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - YouTube и Universal Music Group планируют улучшить качество почти 1000 знаковых музыкальных видеоклипов, которые вышли несколько десятилетий назад. Об этом сообщается в блоге сервиса.
Многие известные клипы на YouTube сейчас доступны только в устаревших стандартах, отмечается в сообщении. После обновления они будут доступны в HD-качестве, пишут «Ведомости».
YouTube уже выпустил 100 первых обновленных клипов. Среди них клипы Billy Idol, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Maroon 5, Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty и другие.
Сервис будет выпускать обновленные клипы каждую неделю. Все 1000 клипов планируется отреставрировать до конца 2020 года.
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