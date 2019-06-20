Грузия, Турция и Азербайджан провели поисково-спасательные учения

PanARMENIAN.Net - В Анкаре были проведены поисково-спасательные учения с участием Турции, Азербайджана и Грузии. В учениях были задействованы также подразделения вооруженных сил.

В учениях приняли участие представители Генерального штаба ВС Турции, командования сухопутными и воздушными силами, пишет Ermenihaber.

По данным источника, учения прошли успешно.