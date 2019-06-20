Грузия, Турция и Азербайджан провели поисково-спасательные учения
20 июня 2019 - 12:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Анкаре были проведены поисково-спасательные учения с участием Турции, Азербайджана и Грузии. В учениях были задействованы также подразделения вооруженных сил.
В учениях приняли участие представители Генерального штаба ВС Турции, командования сухопутными и воздушными силами, пишет Ermenihaber.
По данным источника, учения прошли успешно.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
В Москве сотни вышли на пикеты в поддержку сестер Хачатурян Участники одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян собрались возле здания Следственного комитета на Арбате
В Америабанк можно бесплатно звонить из любой точки мира по Zangi Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение мессенджер Zangi и активизировать услугу, обратившись в Америабанк
YouTube может перенести весь детский контент в отдельное приложение Такие меры могут принять из-за растущей критики в адрес компании
Мамедъяров встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Вашингтоне 20 июня.