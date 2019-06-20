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Трамп и Путин встретятся на саммите G20 в Осаке

Трамп и Путин встретятся на саммите G20 в Осаке
20 июня 2019 - 11:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки» (G20), который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

«Я хочу поладить с Россией», - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, пишет Deutsche Welle.

18 июня президент США сообщил, что встретится в Осаке и с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп отметил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с китайским лидером. Ожидается, что темой встречи Трампа и Си Цзиньпина станет торговый конфликт между США и Китаем.

В ноябре 2018 года президент США отказался от запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Трамп объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.

Ранее, в июле 2018 года, президенты США и России провели переговоры в Хельсинки. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Трамп встретится с Путиным на саммите G20 в Осаке
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