Мамедъяров встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ
20 июня 2019 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.
«Встреча Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком проходит в Вашингтоне», - отметила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, пишет Haqqin.az.
Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Вашингтоне 20 июня.
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