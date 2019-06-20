Мамедъяров встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Встреча Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком проходит в Вашингтоне», - отметила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, пишет Haqqin.az.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Вашингтоне 20 июня.