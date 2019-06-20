YouTube может перенести весь детский контент в отдельное приложение
20 июня 2019 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Видеохостинг YouTube может перенести весь детский контент в отдельное приложение YouTube Kids для защиты детей от нежелательных материалов.
Такие меры могут принять из-за растущей критики в адрес компании: в США ее обвиняют в неспособности установить контроль за контентом с участием детей и предназначенным для детской аудитории, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Направление детских видео является одним из самых популярных на YouTube и приносит компании значительные объемы рекламного дохода, поэтому такой шаг является рискованным с точки зрения сохранения аудитории. Другим возможным решением проблемы может стать отключение для детей функции автоматического запуска нового видео после завершения предыдущего.
Как отметила официальный представитель YouTube, в компании рассматривают множество различных идей и «некоторые из них так и остаются идеями».
Пользователи YouTube ежедневно просматривают порядка 1 млрд часов видео. Потенциальные изменения могут стать одними из самых серьезных для сервиса.
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