В Америабанк можно бесплатно звонить из любой точки мира по Zangi

PanARMENIAN.Net - Клиенты Америабанка теперь смогут посредством армянского мессенджера Zangi бесплатно связаться с банком из любой точки мира, независимо от наличия сотового оператора и роуминга.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение мессенджер Zangi и активизировать услугу, обратившись в Америабанк. Можно позвонить в контактный центр банка, отправить сообщение на официальную страницу банка в Facebook или через Live Chat на сайте банка.

После активизации услуги посредством мессенджера Zangi можно связаться с Америабанком, набрав короткий номер 4521 и следуя инструкциям автоответчика.

Как отметил руководитель службы информационных технологий Америабанка Шаварш Восканян, Банк регулярно улучшает услуги по обслуживанию клиентов. Он подчеркнул, что около двух лет обсуждалось, как можно стать более доступными для клиентов с помощью телефонного банкинга.

Восканян подчеркнул, что Zangi имеет множество особенностей, в частности, это касается вопросов безопасности, на что банк обращает большое внимание. Он отметил, что эта новая возможность бесплатного звонка в Америабанк особенно во время каникул позволит клиентам за пределами страны связаться с контакт-центром Банка и получить ответы на свои вопросы или совершить транзакции в рамках услуги Телефонный банкинг.

Как отметил директор компании Zangi Ваграм Мартиросян, мессенджер Zangi безопасный, поскольку компания использует несколько систем защиты последнего поколения.

«При переносе данных используется кодирование вида end to end, а история сообщений не сохраняется на серверах Zangi. Приложение очень просто интегрируется с внутренними телефонными системами компаний, обеспечивая выходящие, а также входящие звонки из мессенджера на внутренние номера телефонных систем и наоборот», - отметил Мартиросян.

По его словам, мессенджер работает в случае слабого интернета, в частности, с интернетом 2G/EDGE или при перегруженной сети WI-FI. Zangi также позволяет сберечь трафик, например, на 1 МБ интернета можно разговаривать до 7 минут.

Контактный центр банка доступен в режиме 24/7.