В Москве сотни вышли на пикеты в поддержку сестер Хачатурян

PanARMENIAN.Net - В Москве 19 июня прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян - Марии, Кристины и Ангелины, обвиненных в убийстве отца Михаила Хачатуряна.

Участники одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян собрались возле здания Следственного комитета на Арбате. Это в основном были женщины, пишет Meduza.

«Дело сестер Хачатурян, к большому сожалению, показывает ситуацию, в которой мы живем. Если над женщинами, или в данном случае детьми, происходит насилие много лет, никто не готов им помочь. Они годами жили в ужасе и аду. Мысль «Что же они не ушли?» поверхностна и свидетельствует о том, насколько люди не понимают, что такое разрушенная самооценка — и человек (агрессор), у которого есть оружие, деньги, связи», — отметила руководительница центра «Насилию.нет» Анна Ривина.

К десяти вечера в очереди успели простоять около 200 человек.

27 июля 2018 года в одном из домов в московском районе Алтуфьево обнаружили тело 57-летнего мужчины со «множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди». Погибшего звали Михаил Хачатурян. О случившемся в полицию сообщила его 18-летняя дочь Ангелина. Позже ее вместе с сестрами — 19-летней Крестиной и 17-летней Марией — задержали по подозрению в убийстве.

Первые показания сестры Хачатурян давали без адвоката. Они признали вину, объяснив, что у них с отцом сложились «личные неприязненные отношения». В течение нескольких лет Хачатурян жестоко обращался с дочерьми: унижал, избивал и насиловал. По версии девушек, в день нападения отец в очередной раз наказывал их за «беспорядок»: по очереди закрывался в комнате с каждой из них и распылял в лицо перцовый газ.

Сначала сестер арестовали, но через два месяца суд выпустил их из СИЗО, наложив ограничение на пребывание вне дома и общение с журналистами. Следствие подтвердило, что Хачатурян систематически совершал над дочерьми физическое насилие, а также принуждал их к действиям сексуального характера. Это повлияло на психическое состояние девушек: у них «развились расстройства в виде «синдрома жестокого обращения». У Крестины и Ангелины также выявили посттравматическое стрессовое расстройство. Мария в момент нападения на отца находилась в невменяемом состоянии.

Несмотря на это, сестер Хачатурян обвиняют в групповом совершении убийства по предварительному сговору. За это им грозит лишение свободы сроком от восьми до 20 лет. Адвокаты заявляют, что сестры пошли на преступление «в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия». Они попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина закрыть дело сестер или переквалифицировать статью обвинения — а в отношении погибшего, напротив, дело возбудить.

При обыске в квартире нашли нож, «шкатулку с таблетками» (Михаил Хачатурян получил контузию во время службы в Афганистане и последние несколько лет принимал транквилизаторы), молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер, охотничье ружье, 16 патронов и два пневматических пистолета. Подруга сестер рассказывала, что отец часто бил девушек пистолетом по голове. По ее словам, у них дома она видела оружие, а также следы от выстрелов. Соседи подтверждали, что крики из их квартиры не были редкостью, но в семейный конфликт никто из них не вмешивался.