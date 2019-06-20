Эрдоган пригрозил США судом в случае введения санкций против Турции
20 июня 2019 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Анкара считает, что США не будут вводить против нее санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции для иностранных журналистов.
По его словам, Вашингтон должен хорошенько подумать, прежде чем накладывать ограничения на Турцию как страну-члена НАТО. В то же время если США все-таки введут санкции, то Анкара ответит аналогичной мерой, предупредил глава государства, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Эрдоган также отметил, что если США совершат неверный шаг в сделке по истребителям F-35, то Турция подаст в международные суды. Анкара в таком случае будет добиваться возвращения своих инвестиций в эту программу.
Президент Турции добавил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом хорошие, однако связи с работающими «под ним» людьми плохие, что не раз становилось причиной конфликтов. Кроме того, он вновь повторил, что сделка с Россией о закупке С-400 — завершенное дело, а предложение США по поставкам зенитно-ракетной системы Patriot было не слишком хорошим.
Ранее стало известно, что администрация Трампа не намерена ограничиваться отказом продавать Турции истребители F-35 за покупку С-400 и рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций. Сообщалось, что ограничительные меры могут быть применены уже в июле.
В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Соглашение о поставке турецкой стороне четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.
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