В Турции более 200 человек приговорены к пожизненным срокам

PanARMENIAN.Net - В Турции вынесено более 200 пожизненных приговоров отставным военным по делу о попытке госпереворота в 2016 году.

Семь генералов получили по 114 пожизненных сроков. В их числе бывший командующий ВВС страны Акын Озтюрк, бригадный генерал Хакан Эврим, приказавший истребителям нанести удары по административным зданиям в Анкаре, а также экс-командующий одной из бригад жандармерии Али Осман Гюрджан, который отдал приказ спецназу о переброске в столицу, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал NTV.

Другие путчисты получили по одному пожизненному сроку, некоторые — с содержанием в тюрьмах строгого режима. Однако 33 фигуранта дела оправданы.

В 2016 году в Турции была предпринята попытка государственного переворота, тогда погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. Анкара считает, что мятежники вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации ФЕТО.

Сам общественный и политический деятель отрицает вину и скрывается от преследования в США. По обвинениям в попытке свержения власти находятся под арестом около 50 тыс. человек.