В Турции более 200 человек приговорены к пожизненным срокам
20 июня 2019 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Турции вынесено более 200 пожизненных приговоров отставным военным по делу о попытке госпереворота в 2016 году.
Семь генералов получили по 114 пожизненных сроков. В их числе бывший командующий ВВС страны Акын Озтюрк, бригадный генерал Хакан Эврим, приказавший истребителям нанести удары по административным зданиям в Анкаре, а также экс-командующий одной из бригад жандармерии Али Осман Гюрджан, который отдал приказ спецназу о переброске в столицу, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал NTV.
Другие путчисты получили по одному пожизненному сроку, некоторые — с содержанием в тюрьмах строгого режима. Однако 33 фигуранта дела оправданы.
В 2016 году в Турции была предпринята попытка государственного переворота, тогда погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. Анкара считает, что мятежники вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации ФЕТО.
Сам общественный и политический деятель отрицает вину и скрывается от преследования в США. По обвинениям в попытке свержения власти находятся под арестом около 50 тыс. человек.
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19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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