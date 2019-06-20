ЕС еще на год продлил санкции против РФ

PanARMENIAN.Net - Совет ЕС продлил санкции в отношении России за присоединение Крыма до 23 июня 2020 года. ЕС занимает твердую позицию в вопросах целостности Украины и ее суверинитета и не признает присоединения полуострова к России.

Компаниям, зарегистрированным на территории ЕС, и физическим лицам — резидентам союза запрещается импорт продукции, произведенной на территории полуострова, и любые инвестиции в регион, включая покупку недвижимости и предприятий, предоставление им финансовых услуг, напоминает Совет ЕС. Европейские турфирмы не имеют права работать на территории полуострова, а круизные лайнеры — посещать порты Крыма в любых случаях, кроме экстренных, говорится в документе. Пакет санкций устанавливает и запрет на экспорт товаров и услуг в интересах транспортных, телекоммуникационных и энергетических компаний Крыма, а также компаний, занимающихся добычей нефти, газа и минеральных ресурсов на полуострове, пишут «Ведомости».

18 марта 2014 года по итогам референдума Крым вошел в состав России. В тот же год страны Евросоюза ввели персональные и секторальные санкции против страны и крымского бизнеса. Сейчас, помимо названных ограничений действуют и экономические санкции в отношении России. В санкционном списке ЕС значатся 44 предприятия и 170 российских граждан, говорится в документе совета. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Главным условием для отмены санкций является возвращение Крыма Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что этого не случится.

В ответ Россия приняла «специальные экономические меры», запретив импортировать некоторые продукты из стран, в которых действуют санкции против Москвы. Под запрет попали, в частности, поставки мяса, рыбы, молочной продукции, фруктов и орехов и т. д.