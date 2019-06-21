Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы преодоления напряженности на передовой

PanARMENIAN.Net - 20 июня в Вашингтоне при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Армянская сторона выразила благодарность США как сопредседателю Минской группы ОБСЕ за проведение консультации между министрами иностранных дел в продолжение ранее проведенных встреч в таком же формате в Париже и Москве.

Участники встречи обменялись мнениями вокруг нынешнего состояния и основных вопросов мирного процесса урегулирования. Обсуждены вопросы, касающиеся зафиксированной на линии соприкосновения напряженности в предшествующий встрече период, и ее преодоления, и в соответствии с этим установления способствующей миру атмосферы.

Армянская сторона подчеркнула реализацию мероприятий по укреплению режима прекращения огня и снижению рисков напряженности, для предотвращения и быстрого реагирования на инциденты. Подтверждены также принципиальные позиции и подходы армянской стороны в процессе мирного урегулирования.

Во время встречи в Вашингтоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ поделились с министрами иностранных дел идеями, нацеленными на продвижение мирного процесса, в том числе в гуманитарной сфере. По итогам встречи сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением.

Главы МИД Армении и Азербайджана согласились продолжить в ближайшие месяцы консультации под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ.