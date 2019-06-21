Антироссийские протесты в Тбилиси: Жесткий разгон и около 70 пострадавших

PanARMENIAN.Net - В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Накануне визита в Тбилиси депутат заявлял, что считает необратимым признание Россией Абхазии и Южной Осетии.

Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову. Собрались несколько тысяч человек. В начале акции протеста активисты дали властям Грузии один час на то, чтобы те отправили в отставку глав МВД и Службы госбезопасности и спикера парламента. Когда этот срок прошел, протестующие ворвались на территорию парламента, пишет Meduza.

МВД Грузии потребовало прекратить акцию протеста, которую глава ведомства Георгий Гахария назвал «штурмом государственных институций». Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как митингующие проигнорировали призывы МВД разойтись. Позже полиция применила также водометы.

В ходе акции протестующие кричали «Россия - оккупант» сожгли флаг РФ.

При разгоне пострадали 69 человек, 39 из которых правоохранители, а остальные - участники акции, сообщил Минздрав Грузии. Среди раненых есть и журналисты, в том числе работники телекомпаний TV Pirveli, Rustavi2 и Первого канала, а также обозреватель «Рейтер» и представитель «Кавказского узла».

В поддержку протестующих выступил Михаил Саакашвили. Он призвал полицию не подчиняться приказам властей и «перейти на сторону народа». Президент Грузии Саломе Зурабишвили, сейчас находящаяся с визитом в Минске, назвала заявления Саакашвили неприемлемыми.Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, назвав протест справедливым, обвинил оппозицию в том, что она «вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране».

МИД России осудил действия «радикальных политических сил Грузии». Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что в Москве возмущены срывом работы Межпарламентской ассамблеи православия.