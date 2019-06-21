МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскоре

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились провести новую встречу по карабахскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по итогам встреч с главами МИД двух стран в Вашингтоне.

Посредники выразили сожаление в связи с недавними потерями в зоне конфликта и настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру и способствующей предметным переговорам, говорится в заявлении. Отмечается, что в ходе беседы с сопредседателями главы МИД согласились с важностью использования в полной мере существующих прямых каналов связи для быстрого реагирования и снижения риска эскалации.

Сопредседатели также призвали стороны подтвердить обязательство по неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от провокационных шагов, включая действия снайперов и инженерные работы вдоль линии соприкосновения и международной границы.

Министры иностранных дел разъяснили свои позиции и ожидания, касающиеся осуществления гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных посредниками во время их последней поездки в регион.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели очередную встречу 20 июня в Вашингтоне.