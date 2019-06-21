В Гонконге тысячи демонстрантов заблокировали правительственный комплекс

PanARMENIAN.Net - Массовые акции протеста возобновились 21 июня в центре Гонконга после нескольких дней затишья. Тысячи демонстрантов из числа студентов окружили правительственный комплекс и заблокировали прилегающие улицы.

Несмотря на тридцатиградусную жару, в район Адмиралти продолжают стягиваться потоки молодых людей в черном с зонтиками и рюкзаками на спине. На их лицах - медицинские маски, на некоторых - защитные очки и каски, пишет ТАСС.

Демонстрации пока носят мирный характер, их участники обещали воздерживаться от радикальных действий. Силы полиции в районе немногочисленны, спецподразделений не видно. Полиция не вмешивается в ситуацию. Офисы правительственных ведомств и здание Законодательного совета с самого утра были закрыты по соображениям безопасности.

Студенческие объединения возобновили акции протеста, поскольку глава местной администрации Кэрри Лам проигнорировала их ультиматум: не выступила 20 июня с обещанием навсегда отказаться от идеи продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции вместо лишь его приостановления.

Лам уже дважды приносила публичные извинения за кризис, вызванный попыткой продвижения законопроекта об экстрадиции в КНР, спровоцировавшего массовые протесты. Она также объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период. Демонстранты, однако, добиваются полного и бесповоротного отказа от данной инициативы, а также требуют снять обвинения с задержанных участников протестов и расследовать случаи злоупотреблений со стороны полиции. 12 июня сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и слезоточивый газ против групп митингующих, пытавшихся штурмовать здание Законодательного совета.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против законопроекта, который ставит целью наладить юридический механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. 16 июня в городе прошла крупнейшая в истории демонстрация, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек.