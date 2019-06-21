В Тбилиси пройдет еще одна акция протеста: Оппозиция выдвинула 3 требования
21 июня 2019 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидеры грузинской оппозиции заявили о планах провести новую акцию у здания парламента вечером 21 июня.
Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» и бывший секретарь Совета национальной безопасности Гига Бокерия заявил об «исключительно мирной» акции, запланированной на вечер 21 июня. «После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс», — подчеркнул он, пишет «Дождь» со сылкой на «Первый канал Грузии».
Кроме того, грузинские оппозиционные силы после разгона акции 20 июня сформулировали три требования к правящей партии «Грузинская мечта», их также озвучил Бокерия: они требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также отказа от мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент и перехода исключительно на партийные списки.
Бокерия от лица оппозиции призвал власти согласиться на условия до 19:00 21 июня по местному времени, когда в Тбилиси запланирован новый митинг.
Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси накануне из-за выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Спикер парламента Грузии ушел в отставку Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 20 июня из-за выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте
Вышел трейлер последнего сезона «Очень странных дел» (видео) В третьем сезоне будет всего восемь эпизодов
Российским туристам рекомендовали не ехать в Грузию «Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена», - добавил он.
Эксперт: Болтон, скорее всего, поставил перед Арменией вопрос экономических связей с Ираном более жестко Нагорный Карабах - то направление, по которому США традиционно удавалось продуктивно работать с Россией, считает эксперт.