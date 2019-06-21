Эксперт: Болтон, скорее всего, поставил перед Арменией вопрос экономических связей с Ираном более жестко

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели встречу в Вашингтоне. Переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе идут с 1992 года при участии Минской группы, в которую входят США. Это первые переговоры в Америке за 10 лет, пишет BBC.

Встреча министров продлилась больше трех часов. В предшествующие переговорам дни главы дипведомств Армении и Азербайджана провели отдельные встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, а также заместителями госсекретаря США Джоном Салливаном и Дэвидом Хэйлом.

Научный сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски считает, что прошлогоднее турне Болтона и проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне свидетельствует о том, что США начинает играть более активную роль в регионе.

«Болтон сосредоточен на Иране. С обеими странами будет обсужден вопрос их экономических связей с Ираном, и это соображение, скорее всего, будет жестче высказано в адрес Армении», - отметил Стронски.

Кроме того, президент США ищет пути сотрудничества с Россией, добавил он. Нагорный Карабах - то направление, по которому США традиционно удавалось продуктивно работать с Россией, считает эксперт. «Трамп хочет сделать что-то хорошее на международной арене», - добавил он.

«Болтону нет дела до Нагорного Карабаха. Его фокус на Иране», - сказал бывший посол США в Армении Джон Эванс.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 20 июня в Вашингтоне встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. После встречи глава МИД в своем микроблоге Twitter отметил, что состоялась позитивная, расширенная и интересная дискуссия с Джоном Болтоном по вопросам, связанным с процессом мирного карабахского урегулирования, мира и безопасности Армении и региона, а также с двусторонним сотрудничеством Армения-США.