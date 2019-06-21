Вышел трейлер последнего сезона «Очень странных дел»

PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер третьего сезона «Очень странных дел».

События нового сезона, который станет последним, происходят летом 1985 года. Герои шоу вновь столкнутся с монстрами из параллельной реальности и наконец-то найдут работу. Например, Билли Харгров, герой, который впервые появился во втором сезоне шоу, теперь подрабатывает спасателем в бассейне города Хоукинс, где происходит действие сериала, пишет Meduza.

В третьем сезоне будет всего восемь эпизодов. Новые серии выйдут на Netflix 4 июля.