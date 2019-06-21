Акции протеста, гей-парад и рейв: В Тбилиси будет жарко

PanARMENIAN.Net - В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.

Позже лидеры грузинской оппозиции заявили о планах провести новую акцию у здания парламента вечером 21 июня.

Кроме того, 21 июня стартует десятый фестиваль Tbilisi Open Air, в рамках которого на четырех фестивальных сценах выступят 60 музыкантов из разных стран. Фестиваль продлится до 23 июня.

Tbilisi Open Air 2019 пройдет в Lisi Wonderland – территории близ озера Лиси в пригороде Тбилиси, где для гостей будет работать кемпинг и фуд-корты.

А 19 июня открылась серия мероприятий «Тбилиси прайд»,посвященных представителям сексуальных и гендерных меньшинств и их родителям. 22 июня в грузинской столице впервые состоится «Марш гордости». Планируется, что в шествии примут участие представителям ЛГБТ-сообщества, поддерживающие ЛГБТ-сообщество общественные группы, члены семей, друзья, представители международных организаций и дипломатического корпуса, граждане Евросоюза и соседних стран.

По словам организаторов «Тбилиси прайда», в последние дни команда «Тбилиси прайда» оказалась в сложной ситуации: «Неформальные бандформирования, которые намерены патрулировать на улицах Тбилиси с целью физической расправы над нами, создают угрозу не только нам и представителям ЛГБТ-сообщества, но и всем тем, кого агрессивно настроенные граждане считают «другими». Мы собираемся вынудить власти защищать права человека и выполнять обязательства в соответствии с Конституцией страны. Мы выходим, чтобы вновь заявить о вызовах, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества. Мы выходим еще и потому, что сегодня в опасности грузинская государственность и демократические институты».