Трамп объяснил решение об отмене удара по Ирану
21 июня 2019 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам. Об этом написал в своем Twitter сам Трамп.
«Они (Иран) сбили (американский) беспилотный дрон, который летел над нейтральными водами. Мы были взведены и готовы ответить ночью, ударив по трем различным целям. Но я спросил, сколько погибнет людей. «150 человек, сэр», – был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил. Это был бы непропорциональный ответ на сбитый дрон», – подчеркнул Трамп, пишут «Ведомости».
Он отметил, что у него нет причин для спешки. «Наши вооруженные силы перестроены, новы и всегда находятся в готовности – безусловно, лучшие в мире», – добавил американский президент.
О том, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение, ранее написала The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Неясно, из каких соображений Трамп передумал, отмечала газета.
Иран сбил американский беспилотник, заявив, что аппарат 10 июня нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. США утверждают, что дрон находился в международном воздушном пространстве.
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