// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Трамп объяснил решение об отмене удара по Ирану

Трамп объяснил решение об отмене удара по Ирану
21 июня 2019 - 18:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам. Об этом написал в своем Twitter сам Трамп.

«Они (Иран) сбили (американский) беспилотный дрон, который летел над нейтральными водами. Мы были взведены и готовы ответить ночью, ударив по трем различным целям. Но я спросил, сколько погибнет людей. «150 человек, сэр», – был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил. Это был бы непропорциональный ответ на сбитый дрон», – подчеркнул Трамп, пишут «Ведомости».

Он отметил, что у него нет причин для спешки. «Наши вооруженные силы перестроены, новы и всегда находятся в готовности – безусловно, лучшие в мире», – добавил американский президент.

О том, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение, ранее написала The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Неясно, из каких соображений Трамп передумал, отмечала газета.

Иран сбил американский беспилотник, заявив, что аппарат 10 июня нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. США утверждают, что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Ссылки по теме:
CNN. Trump says US was 'cocked and loaded' to strike Iran before he pulled back
Vedomosti.ru: Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вскоре появится мертвая зона размером с Израиль
Президент Армении встретился с бывшим главнокомандующим войсками НАТО
Россия поставит Турции С-400 летом
Захват заложников в Цюрихе: Трое убитых
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Вышел трейлер последнего сезона «Очень странных дел» (видео) В третьем сезоне будет всего восемь эпизодов
Российским туристам рекомендовали не ехать в Грузию «Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена», - добавил он.
Эксперт: Болтон, скорее всего, поставил перед Арменией вопрос экономических связей с Ираном более жестко Нагорный Карабах - то направление, по которому США традиционно удавалось продуктивно работать с Россией, считает эксперт.
Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек По его информации, состояние одного из пострадавших остается тяжелым, двоим же проводится операция