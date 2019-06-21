Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в украинскую Раду
21 июня 2019 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Киевский суд 21 июня признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, пишет Deutsche Welle.
«Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе», - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.
«Движение новых сил», лидером которого является Саакашвили, в июне объявило об участии в досрочных парламентских выборах. В представленный партией список кандидатов в депутаты вошел и сам Саакашвили, который в феврале 2018 года был выдворен из Украины после лишения его украинского гражданства. 28 мая президент Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили гражданство, после чего тот вернулся в Украину.
Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Согласно украинским законам, для участия в них необходимо проживать в Украине в течение последних пяти лет.
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