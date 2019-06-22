В Тбилиси в числе арестованных после столкновений есть гражданин Армении
22 июня 2019 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - После столкновений в Тбилиси в числе задержанных есть гражданин Армении Минас Минасян, 1995 года рождения, который учится в Тбилиси. Об этом сообщает посольство Армении в Грузии.
По предварительным данным, он родом из города Армавир Армавирской области Армении.
Решением суда Минасян останется под арестом 13 дней.
Посольство Армении находится в контакте с правоохранителями и в скором времени дипломаты посетят арестованного.
В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.
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