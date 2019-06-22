Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию
22 июня 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, говорится в указе.
Туроператорам и турагентам рекомендуется на время действия запрета воздержаться от продажи путевок в Грузию, следует из указа. Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян и их багажа в Россию, пишут «Ведомости».
Из российских компаний в Грузию прямые рейсы есть у «Аэрофлота», «Победы», S7, «Уральских авиалиний», Utair и др. Кроме них прямые рейсы из России в Грузию есть у грузинской Georgian Airways.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию вынужденной мерой. Дата приостановки полетов 8 июля выбрана в связи с тем, что к этому времени завершится большинство туров в эту страну, отметил он.
В Тбилиси с 20 июня происходят массовые протесты. В первый день во время столкновений с полицией пострадало не менее 240 человек. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. За участие в беспорядках было задержано более 300 человек. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. Представители оппозиционных грузинских партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.
Вечером 21 июня акция протеста возобновилась, ее участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии из-за применения полицией силы во время предыдущего митинга, а также проведения досрочных выборов в парламент страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выполнил требование протестующих и ушел в отставку.
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