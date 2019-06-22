// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию
22 июня 2019 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, говорится в указе.

Туроператорам и турагентам рекомендуется на время действия запрета воздержаться от продажи путевок в Грузию, следует из указа. Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян и их багажа в Россию, пишут «Ведомости».

Из российских компаний в Грузию прямые рейсы есть у «Аэрофлота», «Победы», S7, «Уральских авиалиний», Utair и др. Кроме них прямые рейсы из России в Грузию есть у грузинской Georgian Airways.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию вынужденной мерой. Дата приостановки полетов 8 июля выбрана в связи с тем, что к этому времени завершится большинство туров в эту страну, отметил он.

В Тбилиси с 20 июня происходят массовые протесты. В первый день во время столкновений с полицией пострадало не менее 240 человек. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. За участие в беспорядках было задержано более 300 человек. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. Представители оппозиционных грузинских партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

Вечером 21 июня акция протеста возобновилась, ее участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии из-за применения полицией силы во время предыдущего митинга, а также проведения досрочных выборов в парламент страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выполнил требование протестующих и ушел в отставку.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
The Guardian. Putin bans Russian airlines from flying to Georgia
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вскоре появится мертвая зона размером с Израиль
Президент Армении встретился с бывшим главнокомандующим войсками НАТО
Россия поставит Турции С-400 летом
Захват заложников в Цюрихе: Трое убитых
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.
Серж Танкян - о деле сестер Хачатурян: Тут несколько жертв, помимо умершего По его словам, трагический случай еще раз показывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия.
Еще 5 технологических компаний Китая попали в «черный список» США В список вошли Higon, связанные с ней Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology и Sugon, а также Цзяннаньский институт компьютерных технологий
США грозят Ирану новыми финансовыми контрмерами Иран до октября должен ратифицировать международные конвенции по борьбе с преступностью и терроризмом