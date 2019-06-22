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Трамп на год продлил санкции против КНДР

Трамп на год продлил санкции против КНДР
22 июня 2019 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи.

Причиной продления санкций стало «существование и риск распространения» ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика Пхеньяна, которые представляют собой «экстраординарную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, пишет Deutsche Welle.

Режим экономических санкций США по отношению к КНДР действует с 1950-х годов, действие ограничительных мер постоянно продлевается.

Несмотря на напряженные взаимоотношения между США и Северной Кореей, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чем Ын провели уже два саммита. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи
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