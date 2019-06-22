Трамп на год продлил санкции против КНДР
22 июня 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи.
Причиной продления санкций стало «существование и риск распространения» ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика Пхеньяна, которые представляют собой «экстраординарную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, пишет Deutsche Welle.
Режим экономических санкций США по отношению к КНДР действует с 1950-х годов, действие ограничительных мер постоянно продлевается.
Несмотря на напряженные взаимоотношения между США и Северной Кореей, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чем Ын провели уже два саммита. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.
Серж Танкян - о деле сестер Хачатурян: Тут несколько жертв, помимо умершего По его словам, трагический случай еще раз показывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия.
Еще 5 технологических компаний Китая попали в «черный список» США В список вошли Higon, связанные с ней Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology и Sugon, а также Цзяннаньский институт компьютерных технологий
США грозят Ирану новыми финансовыми контрмерами Иран до октября должен ратифицировать международные конвенции по борьбе с преступностью и терроризмом