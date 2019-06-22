США грозят Ирану новыми финансовыми контрмерами
22 июня 2019 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21 июня потребовала от Ирана до октября ратифицировать международные конвенции по борьбе с терроризмом. В противном случае Тегерану грозят серьезные финансовые контрмеры, говорится в заявлении, опубликованномна сайте Госдепартамента США.
В свою очередь, в ФАТФ отметили, что Иран достиг некоторого прогресса в противодействии финансированию терроризма, однако спустя три года после того как Иран согласовал план действий с организацией, «большая часть необходимой работы» остается незавершенной. Тегерану необходимо ратифицировать Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности, а также Конвенцию по борьбе с финансированием террористов, пишет Deutsche Welle.
В настоящее время Корпус стражей исламской революции продолжает участвовать в крупномасштабных схемах незаконного финансирования, чтобы поддерживать свою злонамеренную деятельность, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. «Международное сообщество ясно дало понять, что Иран должен выполнять свои обязательства и вести себя как нормальная нация», - говорится в заявлении госсекретаря США.
В начале 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться. В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.
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