Еще 5 технологических компаний Китая попали в «черный список» США

PanARMENIAN.Net - Министерство торговли США внесло в «черный список» еще пять китайских технологических компаний из-за угрозы национальной безопасности.

В список вошли Higon, связанные с ней Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology и Sugon, а также Цзяннаньский институт компьютерных технологий. Сообщается, что многие из этих компаний являются производителями вычислительных систем, входящих в TOP500 (рейтинг суперкомпьютеров), пишет Ferra.ru со ссылкой на Bloomberg.

Вашингтон обвинил IT-компании в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Институт же и вовсе, по мнению правительства, «поддерживает военную модернизацию Китая». В итоге, всем организациям запретили покупать американское оборудование и программное обеспечение.

Американский производитель микросхем AMD — важный партнер некоторых компаний из списка. Он уже согласился соблюдать требования властей США.