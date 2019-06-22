Еще 5 технологических компаний Китая попали в «черный список» США
22 июня 2019 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство торговли США внесло в «черный список» еще пять китайских технологических компаний из-за угрозы национальной безопасности.
В список вошли Higon, связанные с ней Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology и Sugon, а также Цзяннаньский институт компьютерных технологий. Сообщается, что многие из этих компаний являются производителями вычислительных систем, входящих в TOP500 (рейтинг суперкомпьютеров), пишет Ferra.ru со ссылкой на Bloomberg.
Вашингтон обвинил IT-компании в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Институт же и вовсе, по мнению правительства, «поддерживает военную модернизацию Китая». В итоге, всем организациям запретили покупать американское оборудование и программное обеспечение.
Американский производитель микросхем AMD — важный партнер некоторых компаний из списка. Он уже согласился соблюдать требования властей США.
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