// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Еще 5 технологических компаний Китая попали в «черный список» США

Еще 5 технологических компаний Китая попали в «черный список» США
22 июня 2019 - 12:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство торговли США внесло в «черный список» еще пять китайских технологических компаний из-за угрозы национальной безопасности.

В список вошли Higon, связанные с ней Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology и Sugon, а также Цзяннаньский институт компьютерных технологий. Сообщается, что многие из этих компаний являются производителями вычислительных систем, входящих в TOP500 (рейтинг суперкомпьютеров), пишет Ferra.ru со ссылкой на Bloomberg.

Вашингтон обвинил IT-компании в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Институт же и вовсе, по мнению правительства, «поддерживает военную модернизацию Китая». В итоге, всем организациям запретили покупать американское оборудование и программное обеспечение.

Американский производитель микросхем AMD — важный партнер некоторых компаний из списка. Он уже согласился соблюдать требования властей США.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: В «чёрный список» США попали ещё пять технологических компаний Китая
 Самое значимое
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Apple уступил Microsoft по капитализации
Instagram отменил обновление интерфейса после недовольства пользователей
Новая функция Instagram описывает изображения для слепых
В Китае представили первого робота-телеведущего
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Huawei подал жалобу на Минторг США Huawei 21 июня подал жалобу на американское министерство торговли из-за конфискации оборудования компании
Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в РФ Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в города России в обычном режиме
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.
Серж Танкян - о деле сестер Хачатурян: Тут несколько жертв, помимо умершего По его словам, трагический случай еще раз показывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия.